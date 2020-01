Estrazione EuroJackpot 3 gennaio 2020 diretta risultati

Appuntamento del venerdì con i numeri vincenti dell’Estrazione di EuroJackpot 3 gennaio 2020: dalle ore 20.00 la diretta dei risultati.

Primo appuntamento dell’anno con EuroJackpot, la lotteria che ti mette in sfida con il resto d’Europa. L’estrazione si svolge puntualmente ogni venerdì e dopo le 20.00 è possibile scoprire i 5 numeri estratti oltre ai due euronumeri. Nell’estrazione del 27 dicembre, nessun giocatore ha realizzato il 5+2 vincendo il Jackpot di 20 milioni di euro messo in palio. Stasera dunque si riparte da un montepremi di 29 milioni di euro.

Estrazione EuroJackpot 27 dicembre 2019: le vincite

Nell’ultimo concorso, quello del 27 dicembre, non sono sono stati realizzati 5+2, come detto. Sono invece 3 i 5+1 che valgono circa 575mila euro ognuno e sono stati realizzati 2 in Germania e 1 in Polonia. Oltre 130mila euro a testa vincono i nove 5+0, sei dei quali sono stati realizzati in Germania, poi uno a testa in Finlandia, Polonia e Slovenia. Lo scorso anno, in Italia, le 2 vincite maggiori sono state un 5+1 da oltre 2,9 milioni centrato a novembre e uno da 2,7 milioni vinto a maggio.

Come e dove si gioca a EuroJackpot

Si gioca selezionando almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2€. Ben dodici le categorie di vincita: dal 5+2 al 2+1. Se fai 5+2 vinci il jackpot milionario europeo. Si tratta di un gioco Sisal che per la prima volta coinvolge ben 18 Paesi europei: oltre all’Italia, in gioco Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia. L’appuntamento con l’estrazione è ogni venerdì alle 20.00.

Quote dell’estrazione EuroJackpot 27 dicembre 2019

CATEGORIA N. VINCITE N. VINCITE ITALIA EURO 5+2 – – – 5+1 3 0 575.919,60 € 5+0 9 0 136.201,20 € 4+2 84 1 2.419,80 € 4+1 1.046 33 174,80 € 4+0 1.746 38 81,40 € 3+2 3.108 55 39,20 € 2+2 39.648 734 15,80 € 3+1 41.086 854 14,80 € 3+0 66.604 1.356 13,10 € 1+2 196.615 4.177 8,00 € 2+1 539.158 11.513 7,20 €

