Stasera in tv film – Saving Mr Banks: trama, recensione e trailer del film

Saving Mr Banks, film del 2013, è ispirato a una storia vera e racconta come nacque uno dei maggiori capolavori di Walt Disney: Mary Poppins.

Il film in onda stasera su Rai 2 a partire dalle ore 21.20 è Saving Mr Bank dalla storia vera di come sia nata l’indimenticabile Mary Poppins della Disney. La narrazione prende il via dalla promessa di papà Walt alle sue figlie: trasformare il loro libro preferito in realtà (su pellicola).

Apprezzato sia dalla critica che dagli spettatori, ha ottenuto molte candidature di prestigio e nelle prime tre settimane dall’uscita nelle sale, ha incassato al botteghino 1,4 milioni di euro.

Vediamo insieme di seguito: trama, frasi e recensione del film.

Saving Mr Banks: trama e recensione

Il nodo centrale del film è l’importanza che per un bambino hanno le promesse e cosa accade se queste non vengono mantenute.

La promessa fatta alle sue figlie da Walt Disney è ciò che lo spinge a iniziare una battaglia psicologica con Pamela Lyndon Travers, scrittrice del romanzo per l’infanzia Mary Poppins. Nonostante le insistenze del suo editore, infatti, l’autrice non ha alcuna intenzione di cedere i diritti della sua opera alla Walt Disney. in questo modo, proprio a causa della promessa fatta alle sue figlie di creare il famoso musical, Mr Disney sarà costretto a intervenire in prima persona pur di convincere la scrittrice.

Miss Travers, però, non è una donna affatto semplice e partita da Londra per la California, saprà rendere la vita del regista (e non solo la sua) un vero calvario. Dietro alle spine della donna si nasconde una promessa spezzata, sublimata nel suo romanzo di formazione. Ogni minima ipotesi di cambiamento da apportare allo scritto riporta Miss Travers al rapporto con il padre e alla sofferenza patita durante la sua infanzia.

Il film sa trasmettere quanto intensamente la protagonista avrebbe voluto che Mary Poppins scendesse dal suo camino per aiutare la sua famiglia, come con la famiglia di Mr Banks. Il sensibile Walt Disney intuirà cosa si cela dietro tanta reticenza da parte della donna e farà di tutto (e davvero di tutto) per trovare la chiave che liberi Miss Travers dalle sue catene interiori e Mary Poppins dalle sue pagine.

Cast completo:

Emma Thompson (P. L. Travers)

Annie Rose Buckley (P. L. Travers da bambina)

Tom Hanks (Walt Disney)

Colin Farrell (Travers Robert Goff)

Ruth Wilson (Margaret Goff)

Paul Giamatti (Ralph)

Rachel Griffiths (zia Ellie)

Bradley Whitford (Don DaGradi)

Jason Schwartzman (Richard M. Sherman)

B. J. Novak (Robert B. Sherman)

Kathy Baker (Tommie)

Melanie Paxson (Dolly)

Ronan Vibert (Diarmuid Russell)

Andy McPhee (Mr. Belhatchett)

Saving Mr Banks, trailer

