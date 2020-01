Torna l’appuntamento con Alberto Angela alla scoperta dei tesori d’Italia. La prima puntata sabato 4 gennaio 2020

Le meraviglie d’Italia tornano in prima serata su Rai Uno. Parte da sabato 4 gennaio 2020 la terza edizione del programma condotto da Alberto Angela ‘Meraviglie – La penisola dei tesori’. Dopo i successi delle prime due stagioni si torna in giro da Nord a Sud dello Stivale per scoprire bellezze architettoniche e paesaggistiche del nostro Paese. Un ciclo di otto puntate in ognuna delle quali si visiterà un luogo dell’Italia del Nord, del Centro e del Sud. Inoltre ospiti legati a quel determinato luogo racconteranno aneddoti ed esperienze personali e anche la musica avrà un ruolo importante.

Le prime due edizione hanno riscontrato un ottimo successo di pubblico. I programmi di Alberto Angela sono fra i più visti in televisione e Meraviglie è uno dei più apprezzati.

Meraviglie 2020: anticipazioni e luoghi

La prima puntata della terza edizione di Meraviglie- La penisola dei tesori andrà in onda sabato 4 gennaio e proseguirà per 8 settimane ogni sabato (tranne nella settimana di Sanremo ad inizio febbraio). In ogni puntata si andrà alla scoperta di una meraviglia del Nord, del Centro e del Sud Italia, oltre ad altre meraviglie italiane che Alberto Angela ci farà scoprire. Ci saranno ospiti a raccontare le loro esperienze e attori che vestiranno i panni di artisti e mecenati dell’epoca facendoci fare un tuffo nella storia.

In questa stagione l’amatissimo Alberto Angela ci farà scoprire luoghi come la Basilica di San Marco di Venezia, la Fontana di Trevi di Roma, le tombe affrescate di Paestum, il Duomo di Milano, Palazzo Vecchio a Firenze, il Palazzo Reale di Torino e la Lanterna di Genova. E poi luoghi naturali come l’Etna, la Grotta Azzurra di Capri o il Parco Nazionale di Abruzzo e Molise.

Grazie ad attori come Remo Girone e Violante Placido che ci permetteranno di conoscere più da vicini personaggi che hanno fatto la Storia. Scopriremo così ii grandi uomini e gli artisti che hanno reso meravigliosa la nostra Italia come il Bernini, il Vasari o il Bellini e i grandi mecenati che hanno permesso la realizzazione di opere immortali. O personaggi che hanno fatto Storia come Cristoforo Colombo, Celestino V o Gian Galeazzo Visconti, o personaggi della nostra cultura che hanno vissuto quei luoghi come Eleonora Duse e Giacomo Casanova.

E come nelle edizioni precedenti anche in questa terza stagione di Meraviglie Alberto Angela avrà ospiti d’eccezione che racconteranno un pezzo della loro vita legata ad un determinato luogo come Carlo Verdone, Ottavia Piccolo, Vinicio Capossela, Roberto Bolle.