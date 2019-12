SuperEnalotto SiVinceTutto 30 dicembre 2019: nuovo calendario

Ieri sera appuntamento speciale con le Estrazioni del SuperEnalotto SiVinceTutto: i numeri di lunedì 30 dicembre 2019 e il nuovo calendario.

Ieri sera, nuova estrazione di SiVinceTutto, il concorso speciale di SuperEnalotto in cui tutto il montepremi viene distribuito nella sera di estrazione. Infatti, la coincidenza tra l’estrazione settimanale e il giorno di Natale, ha fatto slittare l’estrazione del 25 dicembre al 30 dicembre. Il montepremi distribuito dall’inizio del gioco è di quasi 68 milioni di euro.

Leggi anche –> Estrazioni SuperEnalotto SiVinceTutto 18 dicembre 2019

Leggi anche –> SuperEnalotto Lotto 10 e Lotto Simbolotto 31 dicembre: diretta vincite

Cos’è SuperEnalotto SiVinceTutto

La particolarità di questo gioco è che a differenza del SuperEnalotto tradizionale con SiVinceTutto si possono puntare fino a 12 numeri, contro i sei tradizionali, e si vince tutto il montepremi a disposizione. Una sola l’estrazione settimanale che si svolge di mercoledì. Proprio come il gioco Sisal, oltre che col 6, si vince con 2, 3, 4 e 5 numeri esatti.

Vuoi sapere tutto su SuperEnalotto e non solo? Clicca qui

La coincidenza del Natale e di Capodanno con mercoledì, giorno di estrazioni, ha rivoluzionato il Calendario delle prossime estrazioni di SiVinceTutto. Intanto, come detto, l’estrazione del 25 dicembre è stata posticipata a ieri, 30 dicembre. Inoltre, l’estrazione n. 201 di mercoledì 1 gennaio 2020 è posticipata a mercoledì 8 gennaio 2020. Infine, l’estrazione n. 202 di mercoledì 8 gennaio è posticipata a lunedì 13 gennaio 2020. In coda all’articolo, un riassunto del calendario.

La combinazione del concorso SiVinceTutto 30 dicembre 2019

SiVinceTutto: numeri vincenti di oggi –>

32-52-53-55-62-89

Quote SiVinceTutto 30 dicembre 2019

Nell’estrazione di ieri è stato realizzato un 6 che vince circa 65mila euro. La vincita è stata realizzata a Lodi, che in estate ha festeggiato i 209 milioni di euro vinti al SuperEnalotto. Caccia al fortunato vincitore, sebbene il titolare della ricevitoria – che pure ha ricevuto la sua telefonata – spiega di non conoscerne l’identità, non avendo riconosciuto la voce al telefono.