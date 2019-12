Estrazioni SuperEnalotto SiVinceTutto 18 dicembre 2019

Torna l’appuntamento con le Estrazioni del SuperEnalotto SiVinceTutto: i numeri di mercoledì 18 dicembre 2019 a partire dalle ore 20.

Nuova estrazione di SiVinceTutto, il concorso speciale di SuperEnalotto in cui tutto il montepremi viene distribuito nella sera di estrazione. Il montepremi distribuito dall’inizio del gioco è di oltre 67 milioni di euro. La particolarità di questo gioco è che a differenza del SuperEnalotto tradizionale con SiVinceTutto si possono puntare fino a 12 numeri, contro i sei tradizionali, e si vince tutto il montepremi a disposizione. Una sola l’estrazione settimanale che si svolge di mercoledì. Proprio come il gioco Sisal, oltre che col 6, si vince con 2, 3, 4 e 5 numeri esatti.

Nell’estrazione dell’11 dicembre, nessuno ha indovinato la combinazione vincente e realizzato dunque il 6. Sono stati solo 3 invece i 5 che vincono circa 2.500 euro a testa. Nell’ultima estrazione, in tutto sono stati distribuiti premi per 235mila euro, circa 7mila euro in meno rispetto all’estrazione precedente. Sono stati invece in tutto 14.606 i premi distribuiti in tutta Italia dal gioco, ovvero circa seicento in più rispetto alla settimana precedente.

Quote SiVinceTutto 11 dicembre 2019

CATEGORIA N° VINCITE EURO Punti 6 – – Punti 5 3 2.674,24 € Punti 4 172 112,49 € Punti 3 2.091 41,18 € Punti 2 12.340 9,92 €

