Genova, 25enne muore durante il parto, il figlio in condizioni disperate

Una mamma di appena 25 anni affetta da una gravissima patologia cronica è morta il 27 dicembre scorso all’ospedale San Martino di Genova.

Morire di parto a soli 25 anni pochi giorni dopo Natale. E’ quanto tristemente accaduto a Genova in questo ultimo scorcio di 2019. La vittima è una ragazza affetta da una patologia cronica e gravissima, deceduta il 27 dicembre in sala operatoria all’ospedale San Martino del capoluogo ligure, dopo aver messo al mondo il suo bambino. Il piccolo è stato trasferito all’ospedale Gaslini, dove ora sta lottando tra la vita e la morte.

Leggi anche–>Madre muore di parto | dopo 8 giorni anche la sua neonata perisce

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il tragico episodio all’ospedale San Martino Genova

Date le particolari condizioni della mamma, l’operazione è stata molto complessa e delicata, e purtroppo non ha sortito il risultato sperato. I medici hanno fatto di tutto per salvare la vita della 25enne e della sua creatura, ma non è stato possibile. Le condizioni della ragazza sono improvvisamente e drasticamente peggiorate, come ha poi spiegato il Direttore di Anestesia e rianimazione del San Martino. La giovane avrebbe avuto urgente bisogno di un trapianto, ma dato il suo stato di gravidanza non è stato possibile.

Il piccolo, nato alla 26° settimana, dunque estremamente prematuro, è ora sotto stretta osservazione. I medici che lo hanno preso in carico stanno però facendo il possibile, e l’impossibile, perché almeno lui possa sopravvivere a questa tragedia di Natale, purtroppo l’ultima di una lunga serie.

EDS