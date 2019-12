Palermo, nave da crociera contro la banchina del porto: panico generale

Attimi di tensione a Palermo. La grossa imbarcazione ha riportato un danno nella parte inferiore dello scafo. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

Spaventoso incidente nella prima mattinata di oggi nel porto di Palermo. La nave da crociera “Grandiosa” di MSC, nel corso delle manovre di avvicinamento allo scalo, ha urtato una delle banchine. La grossa imbarcazione, carica di passeggeri (che hanno distintamente avvertito l’urto), ha riportato un danno nella parte inferiore dello scafo, ma non ci sono stati feriti. L’impatto ha però causato il distacco di una porzione di barriera, che è finita in acqua. Nelle circostanze date, poteva andare molto peggio.

L’incidente durante le manovre di avvicinamento nel porto di Palermo

Dopo qualche attimo di comprensibile panico, la nave è stata regolarmente ormeggiata e si è preparata a ripartire. La notizia, però, ha subito fatto il giro del web, assieme alla foto della grossa unità da crociera con una vistosa ammaccatura nella parte inferiore sinistra, ben visibile appena sopra il pelo dell’acqua. “Dopo la valutazione fatta dalle autorità competenti – ha confermato la Compagnia in una nota -, MSC Grandiosa ha ricevuto il via libera a partire ed è quindi salpata regolarmente per Malta, come previsto dall’itinerario della crociera”. Sulla dinamica dell’accaduto ed eventuali responsabilità sono ancora in corso accertamenti da parte della Capitaneria di porto.

