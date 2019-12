Lorenzo Crespi malattia: cosa è accaduto al noto attore

L’attore Lorenzo Crespi e la malattia ai polmoni: cosa è accaduto, lo sfogo sui social del marzo 2018 quando scriveva ‘Morirò presto’.

“In sei giorni di gelo e condizioni disumane..mi hanno fatto buttare 4 anni di cure..gli anni passano e la malattia non è curabile ne operabile,dovevo solo tenere a bada le bolle multiple di enfisema ai polmoni,che sono peggiorati…. Grazie di cuore….”, questo lo sfogo sui social dell’attore Lorenzo Crespi, datato marzo 2018.

Lo sfogo di Lorenzo Crespi: la malattia e la presunta truffa

Un dramma misterioso, quello dell’attore, protagonista di numerose fiction, che si disse “truffato da una società che lavora per le produzioni Rai, emarginazione, abbandono, maltrattamenti, ti fanno vivere in condizioni pietose con una malattia ai polmoni”. Raccontava Lorenzo Crespi: “Io morirò presto e vi chiedo di sputare in faccia a tutti quelli che minimamente in tv diranno che mi volevano bene”.

L’attore sottolineava: “Saranno sempre questi gli occhi con cui guarderò..nessuna malattia potrà mai cancellarli.. Sto andando in ospedale il comandante mi sta facendo ricoverare..perché oggi è dura.. Lory starà qualche giorno con i suoi uomini coccolato state tranquilli”. Lo sfogo, ormai quasi 2 anni fa, fece il giro del web e molti si chiesero se l’attore ce l’avesse con qualcuno in particolare. Non è chiaro nemmeno in che condizioni sia a causa della sua malattia.