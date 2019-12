Lorenzo Crespi, chi è: età, carriera e vita privata dell’attore

Lorenzo Crespi, chi è il famoso attore italiano che ha conquistato il cuore del pubblico italiano. Ecco cosa sappiamo su di lui.

Lorenzo Crespi, classe 1971, è uno degli attori più amati dai fans delle fiction televisive italiane. Di recente ha fatto ritorno sugli schermi della tv in qualità di opinionista negli studi di Domenica Live, sotto la conduzione di Barbara D’Urso. Sembra che sia stata proprio la conduttrice a volerlo al suo fianco, e ha affermato che l’attore farà presto parte anche di Pomeriggio Cinque.

Lorenzo Crespi: biografia e vita privata

Lorenzo Crespi, 48 anni, è nato a Messina nel 1971. Registrato all’anagrafe come Vincenzo Leopizzi, all’età di sedici anni il ragazzo ha deciso di abbandonare la sua terra e trasferirsi a Milano. Lì Crespi ha iniziato a lavorare: prima come cameriere, e poi come buttafuori nelle discoteche, fino a quando non ha iniziato a sfilare come modello per la maison di Giorgio Armani. Sul set del suo primissimo film l’attore ha conosciuto Manuela Arcuri, con cui ha trascorso un intero anno insieme. Della sua vita privata attuale, però, non sappiamo nulla: l’attore si è sempre rifiutato di metterla sotto i riflettori.

Lorenzo Crespi: carriera

La carriera di Lorenzo Crespi nel mondo del cinema e della televisione è iniziata nel 1995, quando ha recitato a fianco di Manuela Arcuri in “I buchi neri”, pellicola cinematografica diretta da Pappi Corsicarto. L’anno successivo, nel 1996, è stato scelto da Dario Argento per recitare in “La sindrome di Sthendal”. Da lì in poi la carriera è andata tutta in discesa: sono tantissimi i film a cui l’attore ha preso parte nel corso degli anni, riscuotendo sempre tantissimo successo soprattutto tra il pubblico femminile.

Nel 2014 ha preso parte a “Ballando con le Stelle”, e proprio per via dell’esperienza nel reality si è reso conto di soffrire di una grave malattia ai polmoni, che per ben due anni l’ha costretto a tenersi lontano dalle scene. Oggi, però, Lorenzo Crespi sembra essere completamente guarito.