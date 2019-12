Genova, crollo in galleria: chiusa autostrada A26, cosa sta accadendo

Genova, crollano calcinacci sull’autostrada A26, all’interno della galleria Bertè: tratto autostradale chiuso, cosa sta accadendo.

Panico poco fa alle porte di Genova, sull’autostrada A26, dove si è verificato un crollo. Nello specifico, sulla Genova Voltri-Gravellona Toce tra Masone e il bivio per la A10 Genova-Savona in direzione Genova, il tratto autostradale è stato chiuso. Infatti, è stato necessario “il recupero di detriti in carreggiata all’interno della galleria Bertè”. Al momento si registrano 2 km di coda, che sembrano destinati ad aumentare. Lo rivela il sito di Autostrade per l’Italia.

Cosa sta accadendo a Genova sull’autostrada A26

Sul posto sono intervenuti le pattuglie della polizia stradale e le squadre dei tecnici di Autostrade. Non sembrano esserci persone e vetture coinvolte nel crollo, che comunque è stato abbastanza imponente, come testimoniano le immagini. Solo per caso, a quanto pare, nessun mezzo passava in quel momento in galleria. La Società Autostrade per l’Italia consiglia a tutti i veicoli di percorrere la Diramazione Predosa-Bettole e successivamente la A7 Serravalle-Genova.

Chi si trova oltre il bivio per la Diramazione Predosa-Bettole, deve uscire obbligatoriamente a Masone e possono proseguire attraverso la Strada Provinciale 456 del Turchino. Sul tratto autostradale, dovrebbero però restare i mezzi pesanti, che quindi sono in coda in attesa di sviluppi. Sono in corso i rilievi e la situazione è in evoluzione.