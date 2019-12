Veronica Bitto, chi è: età, vita privata, carriera della giovane attrice

Veronica Benedetta Bitto è una giovane, bella e promettente attrice italiana. Ecco tutto quel che c’è da sapere sul suo conto.

Tra i nuovi volti del cinema italiano spicca il nome di Veronica Benedetta Bitto. Conosciamo più da vicino questa talentuosa e affascinante attrice nostrana, scoprendo qualcosa di più sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

L’identikit di Veronica Bitto

Veronica Benedetta Bitto è nata a Milano il 22 settembre 1992, sotto il segno della Vergine, ma vive a Roma. SI è formata come attrice studiando dal 2012 al 2015 presso l’Accademia di arte drammatica EUTHECA di Roma e frequentando nel 2014 il Seminario di voce metodo Linklater con Antonella Voce. Nel 2011-2012 ha inoltre seguito presso l’Accademia Paolo Grassi di Milano un Corso propedeutico di recitazione e ha partecipato a una Summer School incentrata sullo studio di monologhi shakespeariani.

La sua principale attività nel mondo del cinema è quella di interprete e tra i lavori più interessanti nel suo curriculum si può citare la partecipazione ai film Famosi in sette giorni (2017) di Gianluca Vannucci e Arrivano i prof (2018) di Ivan Silvestrini (distribuito da 01 Distribution nelle sale italiane martedì 1 maggio 2018). Nel 2018 Veronica Bitto ha inoltre lavorato con Terence Hill per la realizzazione del film Il mio nome è Thomas, nel quale ha interpretato la parte di Lucia.

Veronica Bitto ha anche preso parte a diversi cortometraggi: nel 2018 “Solo una notte” di Claudia Zella, nel 2017 “Rosso Amaranto” di Federica Salvatori, nel 2016 “(IR)REVERSIBLE” della stessa Zella e nel 2014 “Il male invisibile” di Marco Luca Cattaneo. In televisione è stata impegnata in “Che dio ci aiuti 5” (2018), “Il paradiso delle signore 2” (2016/2017), “Masters of Florence” (2016), “Tango per la libertà” (2015), “Che dio ci aiuti 3” e “Un passo dal cielo 3” (2014). E ha prestato il volto alle pubblicità di diversi importanti brand: Wind (Sydney Sibilia, 2018), Lines (Pierluca de Carlo, 2016), Airc (Lorenzo Tortora, 2014).

Last but not least, sembra che la giovane attrice parli benissimo l’inglese, sia appassionata di canto e di moto e pratichi diversi sport: nell’ordine, pilates/yoga e equitazione.

