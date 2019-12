Stasera in tv | Il mio nome è Thomas, il film dedicato...

Stasera, domenica 29 dicembre, in tv “Il mio nome è Thomas”. Un film omaggio a Bud Spencer scritto, prodotto e interpretato da Terence Hill.

Terence Hill, famoso ai più giovani nel ruolo di Don Matteo, torna in tv con il suo ultimo lavoro cinematografico. Andrà in onda oggi, domenica 29 dicembre, alle ore 21:25 su Rai 1, “Il mio nome è Thomas”. Nel film Terence interpreta un motociclista solitario, molto contemporaneo ma che ricorda il celebre Trinità. Questo lavoro è arrivato per l’attore dopo 24 anni di pausa dal mondo del cinema. Il suo ultimo film era stato “Botte di Natale”, che lo vedeva recitare ancora con il grande amico Bud Spencer, morto a giugno del 2016.

Il mio nome è Thomas, l’omaggio di Terence Hill all’amico Bud Spencer

E’ dedicato a Bud Spencer questo ultimo film di Terence Hill: è stato infatti lo stesso Hill a scrivere, dirigere e interpretare l’opera, un omaggio dedicato all’amicizia e alla carriera con Spencer. Ad accompagnare Terence Hill questa volta sarà una ragazza giovane e bella, ma il ricordo di Bud si fa sentire in maniera inevitabile.

Il mio nome è Thomas: trama

Nella trama del film Thomas (interpretato da Terence Hill, ovviamente) decide di attraversare in moto il deserto spagnolo di Almería (luogo dove sono stati girati tantissimi film western degli anni ’60, tra cui anche diverse opere di Sergio Leone). Nel corso del viaggio il protagonista incontra la giovane Lucia (interpretata da Veronica Benedetta Bitto), la quale diventa sua compagna di viaggio e sconvolge i piani di Thomas, cui motto è sempre stato “io viaggio da solo”. Tra i due nasce una solidissima amicizia, e il desiderio di difendere la ragazza porta il protagonista ad azzuffarsi con i molteplici malintenzionati del caso.

