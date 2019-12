Terence Hill, la tragedia del figlio Ross morto a soli 16 anni

Scopriamo qualcosa di più sulla storia di Ross Hill, il figlio di Terence Hill scomparso all’età di 16 anni in un tragico incidente stradale. Un dramma che ha segnato per sempre la vita dell’attore italiano.

Una tragedia incredibile quella avvenuta il 30 gennaio 1990. All’età di 16 anni Ross Hill, figlio adottivo di Terence e fratello minore di Jess, ha perso la vita in un tragico incidente stradale. Quel giorno stava tornando verso il college con il suo amico Kevin Lehmann e così durante il tragitto l’auto è finita su una lastra di ghiaccio: prima è sbandata e poi è finita contro un albero.

Leggi anche –> Terence Hill addio a Don Matteo: l’attore 80enne e la notizia che spiazza tutti i fan

Il povero ragazzo morì sul colpo. Aveva già iniziato la carriera nella squadra di football e in quella di canottaggio grazie alle sue qualità atletica. Aveva già intrapreso anche quella di attore recitando in diversi ruoli in Don Camillo e Renagade e proprio in quel periodo si apprestava a farlo in Billy the Kid in uno degli episodi della serie Lucky Luke. Conosceva bene anche l’italiano e il tedesco oltre all’inglese.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Terence Hill, la tragedia del figlio Ross

La scomparsa prematura del figlio Ross sconvolse la famiglia e soprattutto Terence Hill che abbandonò per tanti anni la sua carriera da attore per dedicarsi ad altro. Una crisi che lo portò a dedicarsi soprattutto alla sua famiglia insieme a sua moglie Lori. Il figlio Jess Hill ha poi raccontato successivamente quegli anni terribili che ha vissuto suo padre: “Mio papà aveva il terrore negli occhi. Giunti lì, non abbiamo potuto far altro che piangerlo”.