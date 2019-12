Stasera in tv – Cr4, La Repubblica delle donne: ospiti di oggi 27 dicembre

Stasera, venerdì 27 dicembre, Cr4 La Repubblica delle donne torna con un nuovo appuntamento e il suo irriverente presentatore, Piero Chiambretti

Lo show a metà fra il talk e il satirico di Chiambretti intitolato Cr4 La Repubblica delle donne torna oggi, 27 dicembre, ore 21.25 su Rete 4.

Il programma è stato confermato in palinsesto sino ad Aprile e continuerà nella sua veste ibrida, concentrata sull’importanza delle donne e sulla passione del suo conduttore per il calcio (e per la Juve in particolare).

Vediamo insieme gli ospiti di oggi e qualche curiosità sullo show.

Cr4 – La Repubblica delle donne: dalla sigla a tutti i suoi perché

Alla domanda riguardante l’inusuale titolo dato alla sua trasmissione, Chiambretti ha risposto:

“[…]Le donne hanno conquistato il mondo. Ormai sono tantissimi gli esempi di donne al centro del potere: nella politica, nell’intrattenimento, nella moda, nella tv.”

Alla presidenza della Repubblica delle donne si conferma anche stasera Cristiano Malgioglio, che con il suo look strass-piumato ne combinerà delle belle. La special Guest sarà diva Drusilla Foer.

Interessante la dichiarazione rilasciata da Klaudia Pepa, la quale non è nuova al mondo della televisione. La ragazza è stata, infatti, una dei concorrente di Amici, di Maria De Filippi e per questo facilmente riconosciuta dai suoi giovani fan:

“Ho avuto un feeling speciale con Chiambretti“, ha raccontato Klaudia Pepa.

“Lui appena mi ha visto ballare mi ha detto: ‘Ti trasformo in una Trilli’ (la fatina di Peter Pan). All’inizio mi sono sentita un po’ strana perché mi sono vista tutta bianca con gli occhi neri. Mi sono guardata e mi sono chiesta: ‘Chi sono?’. A volte, mi sento Trilly, altre un Cigno Nero.

Adesso ho trovato il mio personaggio“, ha svelato la ballerina di Cr4.

Cr4 – La Repubblica dell donne, ospiti e presenze fisse del programma:

Tiziana Catalano

Valeria Marini

Iva Zanicchi

Antonella Elia

Francesca Barra

Annalisa Chirico

Barbara Alberti

Francesco Bonami

Lory Del Santo

Maria Vittoria Longhitano

Cristiano Malgioglio

Peppino

Massimo Lopez

Alda D’Eusanio

Lidia Carew

il trio soprano Appassionante

Ubaldo Lanzo

Klaudia Pepa

Vittorio Feltri

Simona Molinari

Alfonso Signorini

Drusilla Foer

Katia Follesa

Rosalia Porcaro

Francesco Specchia