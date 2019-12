Stasera in tv film – Un Matrimonio da Favola: cast, trailer e trama del film

Un Matrimonio da Favola, con cast stellare e gag esilaranti, è la commedia proposta oggi, 27 dicembre, da Rai 3

Il film di stasera di Rai 3, Un Matrimonio da Favola, nel cast Ricky Memphis, Giorgio Pasotti e tante altre stelle del cinema italiano, sarà visibile stasera a partire dalle ore 21.20. La storia raccontata si riallaccia idealmente a Immaturi e al filone comico tipico del nostro bel Paese.

Vediamo insieme chi sono i protagonisti e la trama del film di oggi.

Un Matrimonio da Favola, la trama

Daniele (Ricky Memphis) ritrova gli amati amici del liceo al suo matrimonio. Sono passati vent’anni e la sua vita è molto cambiata da allora. L’uomo ha fatto una brillante carriera e per questo ha sacrificato il rapporto con gli amici di sempre, ma intende cogliere l’occasione del suo matrimonio proprio per riallacciare i rapporti. Impiegato di banca, Daniele sta infatti per sposare la figlia del direttore in Svizzera, luogo d’origine della famiglia di lei.

Dopo baci e abbracci, il gruppo di ex liceali si troverà di fronte, ognuno a modo suo, alle proprie occasioni mancate nella vita.

Così la commedia dei Vanzina, fra equivoci e ironie del caso, riporterà i cinque invitati a svelare tutti i non detti e i non fatti della propria esistenza. Anche lo sposo sarà costretto a scontrarsi con il suo io più profondo.

Il tutto durante un travagliato ed esilarante week end in bianco.

Un Matrimonio da Favola, cast completo:

Ricky Memphis,

Giorgio Pasotti,

Stefania Rocca,

Riccardo Rossi,

Paola Minaccioni,

Ilaria Spada,

Andrea Osvárt,

Max Tortora,

Luca Angeletti,

Roberta Fiorentini,

Teco Celio,

Adriano Giannini,

Emilio Solfrizzi.

Un Matrimonio da Favola, trailer

