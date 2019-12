Morta la sorella di George Michael | a Natale proprio come lui

È morta Melanie Panayiotou, sorella di George Michael. Ed esattamente come capitò all’amatissimo cantante, anche lei è deceduta il giorno di Natale.

È morta la sorella di George Michael, e proprio a Natale come capitò al suo celebre fratello. La famosissima popstar morì il 25 dicembre 2016 in casa sua, dove venne rinvenuto ormai cadavere. Stavolta, nello stesso giorno, sorte simile è toccata a Melanie Panayiotou, 55 anni. Lavorava come parrucchiera. La polizia metropolitana di Londra conferma di avere ricevuto una chiamata da parte del London Ambulance Service nella prima serata di mercoledì 25 dicembre 2019. Erano le 19:35 quando tale telefonata di emergenza è stata raccolta. Le forze dell’ordine hanno anche fatto sapere di non ritenere sospetto il decesso di Melanie Panayiotou. “Verrà compilato un rapporto per il medico legale nelle circostanze”, informa un portavoce delle forze dell’ordine. Non ancora svelata la causa del decesso della donna.

George Michael sorella, lei ed il cantante si volevano tanto bene

La sorella di George Michael era più piccola di un anno ed i rapporti tra i due erano molto buoni. Lei chiamava affettuosamente il fratello “Yog”, e girava il mondo con lui in tournée al culmine del successo degli Wham! nella prima metà degli anni ’80. Appena un mese fa Melanie aveva rilasciato una dichiarazione in merito a George Michael ed al film intitolato ‘Last Christmas’, basato sulla celebre canzone cantata da quest’ultimo. “Come in tanti di voi sapranno mio fratello amava il Natale, ed adorava l’idea di questo film. Si sarebbe divertito un mondo nel vedere il meraviglioso sorriso di Emilia Clarke, che figura tra gli interpreti della pellicola”.

