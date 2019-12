Stasera in tv – All Together Now: giudici e ospiti di oggi 26 dicembre

Oggi a All Together Now la semi finale si preannuncia piena di colpi di scena: i concorrenti e i 100 giudici nella puntata di stasera faranno spettacolo

All Together Now riparte stasera con la semifinale e si preannuncia già il boom di ascolti. Il game show musicale di Canale 5, condotto dal presidente di giuria J-Ax e Michelle Hunziker, infatti, sta registrando un forte interesse da parte dei telespettatori.

Vediamo insieme cosa accadrà stasera, chi sono i concorrenti in gara e i giudici di All Together Now.

All Together Now Italia: la semi finale