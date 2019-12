Con i trasporti pubblici, sui battelli, in bici o a piedi. Visitare Amsterdam e spostarsi nella città è semplicissimo e in questo articolo ti spiegheremo come fare.

La capitale olandese è una piccola chicca e spostarsi nella città è davvero molto semplice, basta scegliere il metodo preferito.

Il centro di Amsterdam è rappresentato da Piazza Dam, la piazza principale della città, raggiungibile in cinque minuti a piedi dalla stazione centrale. Per muoversi ad Amsterdam ti consiglio di prendere questa piazza come punto di riferimento perché tutte le vie principali convergono qui.

Se hai tempo a disposizione, il nostro consiglio è quello di muoversi ad Amsterdam a piedi. La città è piuttosto piccola e in due giorni puoi visitarla praticamente tutta semplicemente camminando. In questo modo potrai goderti a pieno la città con i suoi canali e gli edifici storti, soffermarti dove vuoi e non avere alcun impatto sull’ambiente (fattore non trascurabile).

Muoversi ad Amsterdam con i mezzi pubblici

A differenza del nostro paese, i mezzi pubblici in Olanda sono talmente efficienti da rasentare la perfezione.

I tram offrono un servizio dalla mattina alle 6:00 fino alle 24:00, sono puntualissimi e collegano in modo ottimo il centro della città.

Per raggiungere le periferie invece, ci sono i bus che partono tutti dalla stazione centrale.

Muoversi ad Amsterdam con i mezzi pubblici è molto efficace ma non economico. La città è divisa a zone e il biglietto singolo per una zona è di 1,60€. Se desideri spostarti per due zone, il costo è di 2,40€. La cosa positiva è che quasi tutte le principali attrazioni sono nella zona centrale per cui è valido il biglietto più economico.

I bambini sotto i tre anni viaggiano gratis e quelli sotto gli undici hanno la riduzione.

I biglietti puoi acquistarli in stazione centrale dentro l’ufficio centrale dei trasporti pubblici, negli uffici postali, nei tabaccai e anche a bordo dei mezzi, ma con un piccolo sovrapprezzo.

IMPORTANTE! Ricordati sempre di convalidare il biglietto perché i controllori sono molto presenti e in caso di assenza di convalida dovrai pagare una multa piuttosto salata.

Come raggiungere il centro di Amsterdam dall’aeroporto

Amsterdam Schipol, l’aeroporto della città, dista a circa 20 km dal centro e raggiungerlo sia all’andata che al ritorno è semplicissimo.

Sotto l’aeroporto infatti c’è la stazione ferroviaria con treni che ogni 15 minuti collegano al centro cittadino dalle 6:00 del mattino alle 1:00 di notte. La durata del viaggio è di un quarto d’ora e la singola corsa costa € 5,50.

Un’altra opzione possibile è l’autobus la cui corsa dura circa 25 minuti. La principale compagnia di trasporto è la Connexxion che garantisce corse ogni pochi minuti e collega l’aeroporto con i punti nevralgici della città.

Muoversi ad Amsterdam in bici

La bici è uno dei simboli di questa città e forse il modo migliore per visitarla.

Amsterdam con i suoi 400 km di piste ciclabili è a tutti gli effetti una città a misura di bici e attenta all’ambiente.

I negozi in cui poterne noleggiare una sono innumerevoli e sono sparsi per tutta la città.

Il prezzo medio per un’intera giornata varia dagli €8 ai €12 a persona, ovviamente più sono i giorni di noleggio e più il costo si abbasserà.

Non ti resta che scegliere il tuo mezzo preferito e goderti la città!