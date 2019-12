Vi sentite tristi durante le festività natalizie? C’è un motivo

In queste feste vi siete sentiti particolarmente soli e tristi? È il Christmas blues ed è la depressione natalizia.

Per alcuni il Natale è un momento meraviglioso, di grande festa e grande gioia. Ma non per tutti. Ci sono infatti molte persone che durante le festività natalizie si sentono più tristi del solito e questa non è una novità. Purtroppo c’è un motivo reale dietro a questa tristezza. Come riporta Vanity Fair intervistando Rachele Bindi, non è una cosa così inusuale che durante le festività di Natale vi sentiate di cattivo umore o particolarmente tristi. Viene chiamata Christmas Blues e viene considerata come una sorta di disagio e di inadeguatezza rispetto al clima festoso che invece si respira ovunque durante le feste.

Quali sono i sintomi del Christmas Blues?

I sintomi sono svariati: irritabilità, voglia di stare da soli, apatia e non voglia di festeggiare. Le cause che stanno attorno a questa depressione natalizia o Christmas Blues sono svariate sicuramente come dici appunto la psicologa Rachele Bindi, uno dei fattori più comuni è il fatto che ci si sente sotto pressione perché ci sono le convinzioni per cui a Natale bisogna essere contenti, più buoni e con voglia di stare in famiglia. Inoltre le giornate buie e fredde non aiutano poiché se in estate il nostro corpo va a produrre serotonina quindi l’ormone del buonumore, in inverno questo non accade. Questo può portare a disagio e insoddisfazione. Inoltre se si è soli durante le feste il senso di solitudine aumenta, crescono anche i ricordi, la nostalgia e quindi anche la malinconia. Una sensazione pesante da gestire, soprattutto per coloro che sono rimasti recentemente soli. Magari per un lutto o per una separazione, queste persone si sentono ancora di più inadeguate perché non hanno voglia di festeggiare e non hanno voglia soprattutto di adeguarsi a questo clima di grande gioia e felicità che è tipico proprio del Natale.