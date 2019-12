Carmine Cirillo, chi è: vita e curiosità sul cantante di All Together Now

Carmine Cirillo, chi è: vita e curiosità sul cantante di All Together...

Carmine Cirillo è tra i concorrenti della seconda edizione di All Together Now. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Carmine Cirillo, già cantante di The Voice del team di Raffaella Carrà, è meglio noto con il nome d’arte Kavour, scelto anni fa in una trasmissione televisiva insieme a Pippo Baudo. Oggi è tra i concorrenti della seconda edizione di All Together Now. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Carmine Cirillo

Carmine Cirillo, 51 anni, viene da Cavaion Veronese, sul lago di Garda, ed è nato musicalmente nei primi anni ’80, vivendo le sue prime esperienze live sui palcoscenici dei vari locali, dove ha proposto cover di pop music. Ha vinto diversi contest di manifestazioni locali, ma la svolta decisiva è arrivata dopo che ha superato e vinto le selezioni regionali del Friuli Venezia Giulia di ”Emergenza Rock” con il suo gruppo “Patti Chiari”: con all’attivo più di 220 serate in un anno nei vari locali della regione, ha avuto accesso alle finali del contest classificandosi tra i primi 5.

L’anno successivo Carmine Cirillo ha partecipato al Karaoke di Fiorello (Italia1), vincendo la puntata ad Udine, ed è stato selezionato dagli autori del programma come miglior voce del triveneto per partecipare alla finale dello stesso Karaoke svoltasi in piazza Duomo a Milano. Negli anni seguenti ha inciso per lo studio Zafret di Udine due singoli per la Zix Germany: Magic & I love you baby, arrivati in vetta alle classifiche tedesche, continuando a esibirsi nei locali con il rinnovato nome del gruppo “Zonanota”.

Carmine Cirillo ha quindi superato la selezioni per lo spettacolo televisivo “La canzone del secolo” (Canale5, condotto da Pippo Baudo) dove si è esibito sotto la direzione del maestro Pippo Caruso in coppia con Fausto Leali proponendo il pezzo di Edoardo De Crescenzo ”Ancora” e l’ormai nota “Un ora sola ti vorrei”, ricevendo apprezzamenti dalla stampa locale e nazionale. Dopo di che ha iniziato un tour di tre anni in vari locali proponendo la sua carismatica interpretazione di successi della musica leggera. Senza dimenticare la partecipazione a “30 ore per la vita ” in due anni consecutivi a Selvino (Bg) e Sorrento (Na), sempre con un notevole successo di critica.

Di esperienza in esperienza arriviamo a marzo 2014, quando Carmine Cirillo partecipa a The Voice of Italy come concorrente esibendosi nella fase Blind con “Blurred Lines” di Robin Thicke e nella fase Battle con “Don’t go breaking my heart” di Elton John. Il 17 Settembre 2014 pubblica con la sua etichetta ProjectK il primo singolo inedito “Dopo il temporale” su iTunes, Google Play e Amazon, e a seguire (13 Dicembre 2014) un album di inediti prodotto con la ProjectK Band, “Il Coraggio di Esistere”. E nel dicembre 2015 fonda assieme al Batterista Roberto Zanettin il Kavour Quintet, con cui si esibisce nei locali di tutta Italia. La sua massima personale? “Il canto senz’anima è poco più di un rumore”.

EDS