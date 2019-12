Bus giù da un burrone nell’isola di Sumatra, Indonesia | 28 morti e 13 feriti

Isola di Sumatra, Indonesia: 28 morti e 13 feriti in un incidente stradale. Un autobus che trasportava 52 passeggeri è caduto giù da un burrone.

Almeno 28 persone sono morte, e 13 sono rimaste ferite in un incidente avvenuto oggi pomeriggio in Indonesia, sull’isola di Sumatra. Un autobus è precipitato in un burrone, probabilmente perché il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo a causa di problemi ai freni. L’incidente è avvenuto verso mezzanotte su un pendio tortuoso nel distretto di Pagaralam, nella provincia di Sumatra Meridionale.

Incidente in Indonesia: bus giù da un burrone nell’isola di Sumatra

Sono morte almeno 28 persone, mentre 13 sono rimaste ferite, nell’incidente avvenuto oggi pomeriggio a Sumatra, un’isola in Indonesia. Un autobus, su cui viaggiavano 52 passeggeri, è uscito fuori strada precipitando giù da un burrone. Il motivo, secondo quanto riferito dalla polizia locale, potrebbe essere stato un guasto ai freni, che avrebbe fatto perdere il controllo dell’autobus al conducente. Il mezzo è caduto per circa 80 metri, schiantandosi in un torrente pieno d’acqua. Le salme dei defunti sono state trasportate in ospedale per poter essere identificate dai familiari. Le ricerche dei dispersi, alcuni passeggeri che potrebbero essere stati trascinati via dalle acque del torrente, sono state sospese a causa del buio e riprenderanno domani mattina. Tra le vittime dell’incidente anche l’autista dell’autobus e i due colleghi che lo accompagnavano.

