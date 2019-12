Stasera in tv – Ognuno è perfetto, le anticipazioni del 23 dicembre

Appuntamento questa sera con gli ultimi due episodi di Ognuno è perfetto su RaiUno: ecco le anticipazioni del 23 dicembre

Da non perdere questa sera, lunedì 23 dicembre, l’appuntamento con gli ultimi episodi della serie in onda su RaiUno Ognuno è perfetto. I ragazzi vengono finalmente raggiunti da Ivan (il padre di Rick, interpretato da Edoardo Leo) e Miriam in Albania. Rick, inoltre, capisce che il padre vuole accompagnarlo da Tina visto che è dalla sua parte. Così, dopo aver salutato i ragazzi e Miriam, che così tornano in Italia, Rick e Ivan proseguono la ricerca. Successivamente scoprono che madre e figlia, con identità false, non si trovano in Albania bensì in Kosovo. Così Rick e il padre cambiano la destinazione del loro viaggio ma sono senza passaporto e sono costretti a entrare illegalmente. Infine, nell’Antica Cioccolateria Abrate a Torino le cose vanno molto male. Miriam è costretta a rientrare per risolvere una situazione che sembra ormai precipitata.

Stasera in tv – Ognuno è perfetto, le curiosità

La serie tv è stata firmata da Giacomo Campiotti, lo stesso regista di Braccialetti Rossi. Racconta la storia di Rick, un ragazzo di 24 anni con la Sindrome di Down, che cerca di rincorrere i propri sogni in tutti i modi. Fa di tutto per avere con sè una ragazza di origini albanese conosciuta nel reparto packaging dell’Antica Cioccolateria Abrate, una piccola azienda diretta da Miriam e fondata dalla famiglia di sua madre Emma. Appuntamento da non perdere questa sera su RaiUno con Ognuno è perfetto a partire dalle 21:25.