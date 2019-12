Stasera in tv – Il Ggg – Il grande gigante gentile, la trama e il cast del film

Stasera in tv – Il Ggg – Il grande gigante gentile, la...

Appuntamento da non perdere questa sera su Canale 5 con il film “Il Ggg – Il grande gigante gentile”: ecco la trama e il cast del film

Appuntamento da non perdere questa sera su Canale 5 con il film di Steven Spielberg del 2016, Il Grande Gigante Gentile. La trama racchiude il libro del 1982 del famoso scrittore per bambini britannico Roald Dahl, e parla di un’amicizia tra un gigante (grande e gentile) e una bambina. Nel suo paese gli abitanti non sono dolci e dai buoni sentimenti con i vari giganti che divorano i bambini. Il gigante decide così di rapire la piccola Sophie portandola nel suo rifugio: la fanciulla è così impaurita. Subito dopo il gigante le rivela che ama mangiare cetrionzoli e sciroppio. Così la guida alla scoperta del magico Paese dei Sogni e tra i due nasce un profondo legame di affetto ma gli altri giganti sono pronti a fare una strage.

Il cast de Il Ggg – Il grande gigante gentile è formato dal protagonista Mark Rylance che interpreta GGG con Ruby Barnhill nel ruolo di Sofia. Penelope Wilton sarà la Regina Elisabetta II, mentre Jemaine Clement InghiottiCiccia. Poi c’è Rebecca Hall che vestirà i panni di Mary con Rafe Spall che sarà Mr. Tibbs. Inoltre, Bill Hader recita la parte di Sangue-Succhia, Daniel Bacon quella di Scrocchia-Ossa e Michael Adamthwaite è il Bruciadito. Ci sarà Chris Gibbs nel ruolo di Ciucciabudella, Adam Godley in quello di Strizzateste e Paul Moniz de Sa è Sputacarne. Jonathan Holmes è Frullabimbi, Ólafur Darri Ólafsson interpreta Spellamocciose e Marilyn Norry è Mrs. Clonkers.