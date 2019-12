Maltrattamenti | indagata la ‘supermamma’ Germana Giacomelli

La trasmissione ‘Le Iene’ parla del caso che riguarda Germana Giacomelli, la donna che ha trasformato casa sua in un centro accoglienza per giovanissimi. Si parla di presunti casi di maltrattamenti ai loro danni.

Indagata la ‘supermamma’ Germana Giacomelli, per maltrattamenti in famiglia. La Procura di Mantova ha notificato alla donna un provvedimento di allontanamento a scopo cautelare dalla sua abitazione di Bande di Cavriana, località inglobata nella provincia della città della bassa Lombardia. Germana Giacomelli, 71 anni, è indagata per maltrattamenti continui di grave entità perpetrati nel corso del tempo ai danni di alcuni dei 121 giovanissimi dei quali la stessa Giacomelli si è presa cura. Il provvedimento ha colpito anche un suo collaboratore di 25 anni. Di questo caso si è interessato anche la trasmissione ‘Le Iene’, in passato. Tra i ragazzi che avrebbero subito questi maltrattamenti figurerebbero anche alcuni disabili. L’inchiesta sorse nello scorso mese di marzo, con sei giovanissimi che mossero pesanti accuse all’anziana, oltre ad una ex collaboratrice di quest’ultima.

Germana Giacomelli, il suo avvocato si dice del tutto tranquillo per la propria assistita

Da queste dichiarazioni è sorta una inchiesta da parte della polizia di Bologna che hanno portato a sequestro di documenti, perquisizioni ed intercettazioni. Da qui il provvedimento di allontanamento dalla struttura di Cavriana nei confronti dell’anziana e del suo collaboratore. Risulterebbe coinvolta anche una terza persona. I bambini e ragazzi difficili ospiti della casa accoglienza attualmente sono oggetto di premura di personale della polizia e di professionisti del settore. Il legale della Giacomelli comunque si è detto “sereno ed ansioso di attendere che la giustizia faccia il proprio corso”. Anche 25 anni fa avvenne un episodio simile, con un altro giovane che accusò l’anziana di maltrattamenti. Da quella vicenda lei ne uscì del tutto estranea. Nel 2018 poi il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l’ha insignita con l’onorificenza di Eroe Civile dell’anno assieme ad altre 31 persone che si erano distinte per l’attività benefica.

