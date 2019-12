Incidente sul lavoro | operaia muore schiacciata da una pressa

La povera Giuseppina Marcinnò stava per andare in pensione dopo una vita spesa a rendersi utile. Un tragico incidente sul lavoro la porta a morire orribilmente.

L’ennesimo incidente sul lavoro ha stroncato una vita umana. Questa volta è toccato alla sfortunata Giuseppina Marcinnò morire, e nell’azienda in cui ha passato la maggior parte della sua vita a darsi da fare. La donna aveva 65 anni e da decenni era una infaticabile operaia di una fabbrica che trattava aglio. È finita schiacciata da una pressa, morendo sul colpo. E proprio quando le mancavano pochi giorni alla pensione, un traguardo di vita meritato e che porta il giusto riconoscimento per una vita spesa a darsi da fare. Ma per Giuseppina il destino è stato tragico. Lei era un punto di riferimento per le sue colleghe più giovani, oltre che per il marito e le loro due figlie.

Incidente sul lavoro, Giuseppina era prossima al compleanno ed alla pensione

Il fatto è accaduto a Monticelli d’Ongina, in provincia di Piacenza. La vittima di questo assurdo incidente sul lavoro era originaria di Caltagirone, in provincia di Catania, ma da anni risiedeva a Castelvetro, nel Modenese. A nulla è servita l’eliambulanza decollata da Parma per raggiungere la fabbrica. Giuseppina è morta sul colpo, proprio tre giorni prima del suo 66° compleanno che sarebbe caduto il 24 dicembre. La fabbrica dove tutto ha avuto luogo è la Copap, una azienda agroalimentare specializzata nella lavorazione del famoso aglio bianco piacentino. Secondo i rilievi effettuati dai carabinieri, Giuseppina stava pulendo un nastro mobile. All’improvviso però è scivolata e pochi secondi dopo una pressa l’ha schiacciata. Beffardamente proprio pochi minuti prima della fine del suo turno.

