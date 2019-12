Il calcio italiano vede la Lazio vincere in supercoppa italiana contro i bianconeri.

Una vittoria questa della squadra di Inzaghi che fa scatenare sui social la showgirl Anna Falchi. Proprio così, la Falchi e i suoi follower vincono insieme alla squadra laziale ed è proprio Anna a mostrare la sua contentezza proprio tramite social,mostrandosi in tutta la sua bellezza in lingerie.

Calcio, Lazio vince e Falchi si spoglia

Anna Falchi e il suo tifo per la Lazio si tramuta in immagini virali sui social. Proprio così, la Falchi nazionale si mostra in tutta la sua bellezza sul suo canale Instagram in lingerie a seguito della vittoria della sua squadra del cuore in supercoppa italiana contro la Juventus. Anna Falchi scrive un post accompagnato da fotografie che la ritraggono in biancheria intima in bianco e nero. Ovviamente la scelta dei colori non è stata casuale. “Non so come mai… ma comincia proprio a piacermi il bianco e nero. Grazie per questo bel regalo di Natale della mia Lazio. Ora il nostro eroe del 26 maggio non sarà più Lulic71 ma Lulic73 , eroe del 22 dicembre. (Il mio numero fortunato). Grazie e Forza Laziooooo”. Questo il post.

