Clemente Mastella, l’ex ministro ricoverato: le sue condizioni

Clemente Mastella, attuale sindaco di Benevento ed ex ministro ricoverato: le sue condizioni di salute sono critiche, la situazione.

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella è stato trasportato all’ospedale San Pio del capoluogo sannita. Il leader centrista è ricoverato in terapia intensiva per difficoltà respiratorie legate ad asma bronchiale. Paura per l’ex ministro della Giustizia e leader dell’Udeur. A quanto pare, però, le sue condizioni di salute non desterebbero preoccupazione. La situazione viene continuamente monitorata, secondo fonti ospedaliere.

Come sta Clemente Mastella: la situazione

Classe 1947, sposato con Sandra Lonardo, anche lei in politica, Clemente Mastella è stato fondatore di diversi partiti di ispirazione centrista come il Centro Cristiano Democratico (CCD), i Cristiani Democratici per la Repubblica (CDR), l’Unione Democratica per la Repubblica (UDR), l’UDEUR e altri. Due volte ministro, con delega al lavoro nel primo governo Berlusconi e poi della giustizia col governo Prodi II, per 22 anni è stato seduto in Parlamento. Per 5 anni, dal 2009 al 2014, viene eletto europarlamentare con il Pdl.

Accusato spesso di trasformismo, essendo passato diverse volte da schieramenti di centrodestra a coalizioni di centrosinistra, sindaco di Ceppaloni, suo paese natale, dal 1986 al 1992 e poi dal 2003 al 2008, nel 2016 è divenuto sindaco del capoluogo Benevento. Attualmente, il suo movimento politico aderisce a Forza Italia. Più volte, è stato al centro di controversie, non solo legali.