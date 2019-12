Moglie Nino D’Angelo | chi è Annamaria D’Angelo | età, lavoro, vita privata della moglie del grande cantante napoletano.

Annamaria Gallo, conosciuto da tutti come Annamaria D’Angelo, è la moglie di Nino D’Angelo dal 1979. I sue si sono conosciuti in tenera età, quando lei aveva soltanto 12 anni mentre il cantante napoletano 15. Il loro incontro è avvenuto durante un matrimonio dove iniziava ad esibirsi Nino, mentre lei era tra gli invitati. Tra di loro arriva il colpo di fulmine innamorandosi in poco tempo. Dopo tre anni, lei resta incinta e così si sposano. La coppia ha avuto due figli di nome Antonio e Vincenzo. Nei film dello stesso attore e cantante ricorre spesso il nome di Annamaria, proprio a testimoniare la vicinanza alla sua dolce metà. La stessa donna non è vicina al mondo della musica e dello spettacolo dedicandosi così al suo compito di mamma.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chi è Annamaria D’Angelo: vita privata

Lo stesso Nino ha svelato in una vecchia intervista a Diva e Donna il ruolo di Annamaria: “Vive per i figli, per me, per la casa. Donna d’altri tempi. Io porto a casa i soldi e lei li amministra. Non spende mai come farebbe una ricca. Noi non dimentichiamo il passato”. Infine, ha concluso: “Non avessi avuto Annamaria, non avrei trovato la forza. Sono stato vicino al suicidio. Ho spinto la macchina sull’autostrada a 220 all’ora. Voglio dire a tutti che la depressione si può curare. E che desiderare è il più grande antidepressivo”. Una donna e mamma meravigliosa che è stata la sua ancora di salvezza.