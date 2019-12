Million Day 22 dicembre 2019: numeri estrazione combinazione vincente

Million Day 22 dicembre 2019: a partire dalle ore 19.00 scopriremo in diretta live i numeri fortunati e la combinazione vincente dell’estrazione di oggi.





Si conclude con questa sera un altro weekend con il Million Day. Il gioco che regala ad ogni estrazione la possibilità di vincere un milione di euro. Per ottenere la vittoria è necessario indovinare la combinazione di 5 numeri estratti, compresi tra l’1 e il 55. La vittoria non è di certo semplice eppure vi sono stati ad ogni modo vincitori anche in questo mese di dicembre. Gli ultimi due fortunati giocatori in ordine di tempo ad aver vinto, hanno ottenuto l’ambitissimo premio l’8 di dicembre.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

A breve, ovvero a partire dalle ore 19.00 in diretta live, scopriremo se anche questa sera vi sarà stato un fortunato giocatore che sarà riuscito ad aggiudicarsi il premio milionario. Le statistiche evidenziano come ci sia una vittoria ogni 3,5 milioni di giocate. Sono previsti premi minori anche per coloro che riusciranno ad indovinare 2, 3 o 4 dei numeri estratti.

Statistiche Million Day: numeri ritardatari e frequenti





Secondo le recenti statistiche, i numeri che risulterebbero più ritardatari nelle ultime estrazioni sarebbero il 20, il 52 e il 5, rispettivamente non estratti da 53, 26 e 21 estrazioni. Mentre i più frequenti risulterebbero essere l’1, il 43 e il 53, con 45, 44 e 43 estrazioni. Seguono il 40 e il 30.

Million Day 22 dicembre 2019: diretta estrazione

Manca pochissimo per scoprire se anche questa sera il gioco avrà regalato ad un fortunato giocatore la possibilità di divenire milionario, indovinando la combinazione dei 5 numeri estratti di oggi.

Ecco i cinque numeri fortunati: 23-26-32-33-35.