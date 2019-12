Federico Vespa, chi è: età, carriera, vita privata del figlio di Bruno Vespa. I due conducono insieme un programma radiofonico su Rtl 102.5.

Giornalista e conduttore radiofonico italiano, Federico Vespa è il primo dei due figli del popolare giornalista Bruno Vespa. Sua madre è il magistrato Augusta Iannini. I suoi esordi risalgono al 2002, quando collabora col quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport e commenta le partite casalinghe della Roma per l’emittente radiofonica Radio 101 One o One. Una laurea in giurisprudenza, ha collaborato successivamente con Rtl 102.5, occupandosi ancora di sport.

Chi è e cosa fa nella vita Federico Vespa: carriera e curiosità

Passa anche alla conduzione di trasmissioni radiofoniche: grazie alla radio, ottiene così la sua consacrazione. Inviato delle partite della Roma, nel 2009 segue per Rtl 102.5 la finale di Champions League che si gioca nella Capitale. In radio, ha collaborato anche con il padre Bruno. Successivamente è passato in anni recenti alla tv, dove ha lavorato dal 2008 al 2010 per Sky Sport in qualità di telecronista. Dal 2011 al 2015 ha commentato le gare di Serie A e Champions League per Mediaset.

Il giornalista e conduttore ha vissuto anche l’incubo della depressione, una sorta di ‘coma farmacologico’, come egli stesso ha raccontato al quotidiano ‘Il Giornale’. Ha affermato Federico Vespa: “Chiedere aiuto può fare ancora più paura della paura stessa del male, di quel sudore, quell’ansia, quel terrore di perdere il controllo e perfino, di diventare aggressivo, di fare male a qualcuno, magari a qualcuno a cui vuole bene”. Molto legato alla mamma Augusta, ha un fratello minore, Alessandro.