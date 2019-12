Bruno Vespa, chi è la moglie Augusta Iannini: età, lavoro, vita privata della donna che da anni sta al fianco del giornalista Rai conduttore di Porta a Porta.

Bruno Vespa è forse il volto più noto del giornalismo televisivo, con una lunghissima esperienza alle spalle: classe 1944, è sposato con Augusta Iannini. La coppia ha due figli, Federico e Alessandro. Il primo dei due sta in qualche modo seguendo le orme del padre ed è un noto conduttore radiofonico. La loro mamma, moglie del noto giornalista, è un magistrato molto stimato.

Carriera e curiosità su Augusta Iannini

Nata nel 1950 a L’Aquila, Augusta Iannini ha iniziato nel 1977, cioè a 27 anni, la carriera da magistrato nel settore forense. Il suo matrimonio con Bruno Vespa è datato 1975. Se il primogenito Federico – come detto – sta seguendo le orme del padre, Alessandro Vespa è più orientato verso la professione della madre e infatti studia per diventare avvocato. La loro mamma è stata giudice per le indagini preliminari per poi iniziare a lavorare per il Ministero della Giustizia.

Augusta Iannini ha ricoperto anche dei ruoli importanti all’interno della magistratura italiana, essendole stati conferiti incarichi di spessore. Tra il 1980 e il 1983 ha ricoperto l’incarico di magistrato di sorveglianza sulle carceri, quindi è stata giudice istruttore del Tribunale di Roma e infine gip dal 2001. Amante del cinema e della montagna, ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui: Cavaliere dell’Ordine della Legion d’Onore (nel 2009), il Premio Bellisario per la Giustizia (nello stesso anno) e il Minerva alla carriera (nel 2012).