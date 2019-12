Antonio Conte moglie, chi è Elisabetta Muscarello: età, foto, lavoro della donna che da oltre 20 anni accompagna l’allenatore dell’Inter



Antonio Conte, un sergente di ferro per i nerazzurri, un tecnico che ha fatto del carattere e del temperamento le sue caratteristiche principali, da giocatore prima e da trainer poi. Ma chi c’è dietro un uomo così? La sua bellissima moglie, Elisabetta Muscarello. Lei, torinese di nascita, ha stregato il salentino Antonio. Una storia d’amore che va avanti ormai da oltre vent’anni, che è stata sancita dalla nascita di una figlia e dal successivo matrimonio. Andiamo allora a scoprire qualcosa in più su Elisabetta Muscarello.

Chi è Elisabetta Muscarello: età e storia della moglie di Antonio Conte

Nata a Torino il 3 dicembre 1975, Elisabetta Muscarello ha conosciuto Antonio Conte quasi per caso. Quando l’allora calciatore della Juventus approdò in Piemonte aveva 22 anni, mentre lei 15. I due erano vicini di casa, ma quella splendida ragazza attirò le attenzioni del salentino. I 7 anni di differenza non sono mai stati un problema, anche se la storia d’amore vera e propria è nata solo qualche anno più tardi. Il sugello sulla loro relazione è arrivato nel 2007, quando è nata la primogenita Vittoria. E’ nel 2013, invece, che Elisabetta Muscarello e Antonio Conte hanno deciso di sposarsi. La donna è una delle rappresentanti più autorevoli del calcio al femminile in Italia. Non perché ne sia direttamente coinvolta, ma perché non fa mancare mai la sua presenza in occasione di eventi e manifestazioni.

La vita privata

In ogni caso, Elisabetta Muscarello preferisce godersi la sua vita in assoluta tranquillità. Non è affatto una tipa mondana, possiede un profilo Facebook ma non quello Instagram e difficilmente si espone sul mondo dei social.