La Fiorentina ha deciso di esonerare il tecnico Vincenzo Montella dopo la pesante sconfitta rimediata dalla viola con la Roma.

Già prima dell’anticipo della 17a giornata di Serie A, Fiorentina-Roma, la panchina di Vincenzo Montella era rovente. L’inizio campionato della squadra toscana è stato complicato ed i risultati altalenanti. Nell’ultimo mese la situazione è peggiorata: Federico Chiesa ha palesato il proprio scontento, Ribery si è infortunato e la squadra dell’aeroplanino ha faticato a creare gioco e ottenere risultati. La partita di ieri era dunque l’ultima spiaggia per i toscani che, davanti ad una Roma in momento di forma inverso.

Purtroppo l’incontro è andato anche peggio del previsto, i giallorossi hanno preso subito in mano la partita con due gol in pochissimi minuti. Nella ripresa la risposta della Viola è stata carente e l’incontro è terminato con un netto 4-1. A fine partita era chiaro a tutti che il destino di Vincenzo Montella era appeso ad un filo e questa mattina è giunta la conferma che la sua avventura sulla panchina della Fiorentina era conclusa.

Vincenzo Montella Esonerato, il comunicato ufficiale

Ecco il comunicato con il quale la società toscana ha ufficializzato la separazione professionale da Vincenzo Montella: “ACF Fiorentina comunica di aver sollevato Vincenzo Montella dall’incarico di allenatore della Prima squadra. La decisione del Club arriva al termine di una lunga e attenta analisi delle prestazioni e dei risultati ottenuti dalla squadra. L’obiettivo di dare un’immediata svolta positiva alla stagione in corso e la necessità di scendere in campo con serenità e grinta indispensabili per le partite future, hanno spinto Proprietà e Dirigenza alla decisione di revocare l’incarico all’attuale allenatore. La Fiorentina ringrazia Vincenzo Montella ed il suo staff per l’impegno e la serietà profusi in questi mesi e gli augura i migliori successi professionali per il prosieguo della sua carriera. Il Club viola comunicherà, nei prossimi giorni, il nome del nuovo allenatore della Prima Squadra”.