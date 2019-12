Stefano Accorsi, chi è la moglie Bianca Vitali: età, lavoro, foto, carriera e vita privata della donna che è arrivata al fianco dell’attore dopo la relazione con Laetitia Casta.

Stefano Accorsi è considerato uno dei migliori attori italiani in attività e dalle donne anche uno di quelli più affascinanti. Nel corso degli anni di attività come celebrità del grande schermo, il bel Stefano si è sempre accompagnato a donne bellissime, ma non è mai giunto al fatidico sì. Dopo due lunghe storie Emanuela Grimaldi e Giovanna Mezzogiorno, l’attore bolognese aveva trovato l’amore con Laetitia Casta. Con la modella francese, Stefano è stato assieme per 10 anni (dal 2003 al 2013) ed ha avuto due figli, ma non ha mai compiuto il grande passo.

Finita la relazione con la storica compagna, Accorsi si è innamorato perdutamente di Bianca Vitali, giovanissima attrice di 22 anni che recitava nel suo 1992. Dopo 2 anni di fidanzamento, e nonostante i 20 anni di differenza, i due attori sono convolati a nozze nel 2015. In questi 4 anni sembra che il loro amore sia addirittura cresciuto. Scopriamo dunque chi è la bella modella che ha rubato il cuore a Stefano Accorsi.

Chi è Bianca Vitali



Nata a Milano nel 1992, Bianca Vitali è figlia di una delle grandi firme del giornalismo italiano, quell’Aldo Vitali che dirige il settimanale più venduto del Bel Paese, ‘Tv, Sorrisi e Canzoni‘. Viso angelico, occhi azzurri e lunghi capelli biondi, Bianca ha un fisico asciutto ed un portamento elegante, caratteristiche che le permetteranno di diventare una modella sin da giovanissima. Nel corso di questi anni è stata testimonial per il noto marchio di intimo ‘Tezenis‘ ed ha sfilato sulle maggiori passerelle del vecchio continente. Bianca ha lavorato per la compagnia di modelle Why Not Model. L’altra sua grande passione è la recitazione, ed infatti ha conosciuto Stefano in una delle sue prime esperienze lavorative in questo campo (la serie Sky 1992). Sposata dal 2015 con Accorsi, è madre del piccolo Lorenzo, nato nel 2016.