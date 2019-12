Roma, valigia sospetta: artificieri in via Arenula, traffico in tilt

Trovata valigia sospetta a Roma: artificieri in via Arenula, strada centralissima della Capitale, traffico in tilt, cosa sta accadendo ora.

Ancora un allarme bomba, stavolta a Roma, in via Arenula, strada centrale della Capitale. Qui ha infatti sede il ministero della Giustizia, presso Palazzo Piacentini. Il traffico nella zona è in tilt a causa della circolazione chiusa in via precauzionale dalle forze dell’ordine.

Valigia sospetta a Roma: cosa sta accadendo in via Arenula

Sul posto, oltre agli agenti della Polizia di Stato, si trovano anche gli artificieri. Non è chiaro cosa contenga il trolley sospetto, che verosimilmente verrà fatto brillare. Al momento, la circolazione è bloccata e dirottata verso altri punti della Capitale. La valigia è stata ritrovata abbandonata davanti a una banca. Nell’estate del 2018, venne evacuato l’aeroporto di Ciampino, per un allarme bomba poi smentito.

Ogni volta che accade qualcosa del genere, i dispositivi di sicurezza si mettono in moto per garantire l’incolumità delle persone. Non si hanno notizie precise rispetto a quanto sta accadendo e la situazione è in continua evoluzione proprio in questi minuti.