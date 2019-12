Chi è Aida Yespica: età, carriera e vita privata della showgirl venezuelana

Conosciamo meglio la storia di Aida Yespica: ecco tutte le curiosità della carriera e vita privata della showgirl venezuelana

Aida Maria Yespica Jaime nasce a Barquisimeto, in Venezuela, il 15 luglio 1982. Rappresenta lo stato di Amazonas al concorso di bellezza di “Miss Venezuela” nel 2002. Poi si trasferisce successivamente in Italia, a Milano, inizia la carriera di modella. Diventa valletta per il programma comico “Bulldozer“, al fianco di Max Tortora ed Enrico Bertolino. Poi realizza due calendari senza veli e finisce in copertina su “Max“, “Maxim” e “GQ“. Successivamente nel 2004, viene selezionata per la seconda edizione “L’isola dei famosi”: celebre la sua lite con Antonella Elia. Nel 2005 passa a Canale 5 nel cast di “Torte in faccia”. Poi recita nel film tv “Domani è un’altra truffa”, al fianco di Valeria Marini e Carlo Buccirosso. Successivamente partecipa a “Supervivientes: Perdidos en el Caribe”, programma tv spagnolo simile all'”Isola dei Famosi” su Telecinco. Poi torna in Italia lavorando con il Bagaglino nel varietà “E io pago”, e nel film “Di che peccato sei?”. Divenuta testimonial degli occhiali Oxydo di Safilo, poi fa il suo esordio al cinema nel 2007 con “Natale in crociera”, cinepanettone in cui recita al fianco di Fabio De Luigi e Christian De Sica. Poi entra a far parte del cast di “Gabbia di matti”, nuovo programma del Bagaglino per poi partecipare alla realizzazione del video della canzone “Get involved” di Ginuwine, cantante americano. Nel 2017 torna in Tv prendendo parte al Grande Fratello Vip.

Chi è Aida Yespica: vita privata

Nel 2007 Aida Yespica ha avuto una relazione Matteo Ferrari: dalla loro relazione è nato Aron. La loro relazione finisce e così nel 2012 sposa a Las Vegas l’avvocato Leonardo Gonzales. Ma dopo un anno è di nuovo single. Successivamente si lega all’imprenditore Geppy Lama, che lascia dopo la sua uscita dal Grande Fratello Vip nel 2017.