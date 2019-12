Gli sdraiati, dal libro di Michele Serra, è un film diretto da Francesca Archibugi con Claudio Bisio: trama, cast e trailer del film

Il film Gli sdraiati, diretto da Francesca Archibugi, racconta il rapporto conflittuale tra un padre e suo figlio adolescente. La pellicola uscita nelle sale nel 2017 ha incassato al botteghino 2,3 milioni di euro e si ispira all’omonimo Gli sdraiati, libro di Michele Serra.

Gli Sdraiati, dal libro di Michele Serra il film di Francesca Archibugi: trama

Giorgio Selva lavora come giornalista televisivo e presenta la famosa trasmissione chiamata Lettere all’Italia. Diversamente dalla carriera, che va a gonfie vele, la sua vita sentimentale e affettiva sembra essere andata in pezzi. Divorziato e solo, neanche il rapporto con il figlio Tito li vede essere sulla stessa lunghezza. L’adolescente Tito si divide fra la madre Livia e il padre, che considera assillante. Pieno di eccessiva premura, Giorgio cerca di recuperare il rapporto con il figlio, finendo per allontanarlo ancora di più. D’altra parte il 17enne mentre continua la sua vita frequentando gli amici di sempre, incontra improvvisamente l’amore. Alice, che ha lo stesso travagliato rapporto con cui madre, si specchia presto nel giovane Tito ricambiando il suo amore. La ragazza è però la figlia di Rosalba, ex amante (segreta) di Giorgio. E quando questo viene a sapere della storia si sente afferrare dal timore che anche Alice possa essere sua figlia.

Gli sdraiati, cast completo:

Claudio Bisio (Giorgio Selva)

Gaddo Bacchini (Tito Selva)

Ilaria Brusadelli (Alice Bendidio)

Cochi Ponzoni (Pinin Innocenti)

Antonia Truppo (Rosalba Bendidio)

Matteo Oscar Giuggioli (Lombo)

Gigio Alberti (Gianni)

Barbara Ronchi (Annalisa)

Federica Fracassi (Carla)

Donatella Finocchiaro (Presidente Barenghi)

Sandra Ceccarelli (Livia Innocenti)

Carla Chiarelli (Elena)

