Star Wars: dove sono state girate le scene più epiche della saga

Per partire in un viaggio all’insegna del risveglio della forza: quali sono le location più emblematiche per i fan di Star Wars.

La straordinaria saga di Star Wars, iniziata nel 1977 da George Lucas è giunta al termine. Nella giornata di mercoledì 18 dicembre, è uscito Star Wars: L’Ascesa di Skywalker che pare mettere un punto definitivo alla lunga saga di battaglie per il predominio della galassia. Musement ha così stilato un elenco di tutti i luoghi dove sono stati girati film e dove poter andare in vacanza per rivivere l’emozione delle avventure di Star Wars.

Quali sono le location più famose dove è stato girato Star Wars

Tanto per cominciare Wadi Rum in Giordania è, a quanto pare, l’unica location confermata dai creatori stessi del film. Qui sono state girate alcune scene di svariati film della saga di Star Wars. Attenzione poi perché il Palazzo di NAboo di Padmé Amidala pare che altro non sia che la Reggia di Caserta. O meglio, alcune stanze di questa straordinaria opera architettonica. Sia in “Star Wars: La minaccia fantasma” e “Star Wars: L’attacco dei cloni” si vedono infatti questi meravigliosi interni. La battaglia di Mustafar, invece, è stata realizzata prendendo spunto da un’altra bellezza nostrana, l’Etna. Pare infatti che George Lucas mandò una troupe proprio sul vulcano nostrano per catturare immagini e momenti meravigliosi di questo spettacolo per poterli poi riprodurre nella battaglia di Mustafar. Altre location importanti per i fan di Star Wars si trovano poi a Reynisfjara e Eyjafjallajökull, Islanda. Qui sono state girate svariate scene de Il Risveglio della Forza, location prescelta poi anche per Rogue One: A Star Wars Story. Non possiamo poi dimenticare un’altra location pazzesca ossia la Death Valley negli Stati Uniti. Qui è stata trovata la location corretta per ambientare la terra natale della famiglia Skywalker dove crebbe Luke. Qui sono state quindi girate le scene di Star Wars: Una Nuova Speranza.