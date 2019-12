Conosciamo meglio la storia di Piero Badaloni: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del giornalista, scrittore e politico italiano

Piero Badaloni nasce a Roma l’8 settembre 1946. Inizia la sua carriera come giornalista nel 1971 in Rai con reportage e inchieste. Successivamente per i vari servizi sul terremoto in Irpinia, si aggiudica il premio “cronista dell’anno” dall’Unione nazionale cronisti italiani. Tra gli anni ’80 e ’90 diventa conduttore del TG1, prima dell’edizione delle 13:30, poi di quella delle 20. Poi è autore e conduttore di diversi programmi giornalistici, come Droga che fare, Italia sera con Enrica Bonaccorti, Unomattina con Elisabetta Gardini. Dal 1989 al 1991 conduce insieme a Simona Marchini e Toto Cutugno Piacere Raiuno. Nel 1991 diviene responsabile di Linea Notte, mentre tre anni dopo realizza e conduce Amerinda e Vivafrica. Nel 1995 Le origini dell’Universo e Il Giudizio Universale, cronaca di un restauro. Tra il 1990 e il 1994 è direttore della rivista Il Nuovo e vicepresidente della Associazione Stampa Romana. Poi intraprende anche la carriera politica venendo eletto Presidente della Giunta Regionale del Lazio come indipendente, appoggiato dalle liste del centro-sinistra. Un anno dopo è Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome. Dopo aver ricoperto la carica di presidente della Regione Lazio, torna in Rai come corrispondente dalla sede di Parigi, poi di Bruxelles, infine di Berlino. Dal 2006 al 2009 è stato direttore di Rai International, poi passa alla corrispondenza RAI da Madrid fino al 2011. Dal febbraio 2017 conduce il talk show Avanti il prossimo su TV2000.

Chi è Piero Badaloni: vita privata

Lo stesso conduttore e politico italiano è sposato e ha tre figli. Non possiede alcun account ufficiale su Facebook o Instagram.