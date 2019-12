Carmen Russo, si allarga la famiglia: una “sorellina” in arrivo per Maria

Carmen Russo, si allarga la famiglia: una “sorellina” in arrivo per Maria. L’annuncio della ballerina e showgirl.

Carmen Russo ha 60 anni e sei anni fa all’età di 54 anni è diventata mamma della bellissima Maria che ha portato tanta gioia alla ballerina e al marito Enzo Paolo Turchi. Fece molto scalpore all’epoca l’età della Russo, ma non rappresenta di certo una novità assoluta nell’ultimo periodo. Basti pensare alle vicenda di Gianna Nannini o di Brigitte Nielsen. Ora arriva un nuovo annuncio che per un attimo ha lasciato interdetti tutti. Nuovo arrivo in famiglia?

Leggi anche –> Carmen Russo e l’amore per la figlia Maria: “Come mi ha cambiato la vita”

Leggi anche –> Carmen Russo, rivelazioni hot sul marito: “Le tentazioni ci sono…”

Quando Carmen Russo ha detto “A natale allarghiamo la famiglia, Maria avrà una sorellina” tutti hanno pensato che fosse di nuovo incinta e a 60 anni avrebbe avuto davvero dell’incredibile. La verità però è un’altra

Il nuovo arrivo in famiglia, la verità raccontata da Carmen Russo

Infatti in famiglia c’è stato si un nuovo arrivo, ma si tratta di una cagnolina di tre mesi che si chiama Macchia. Intervistata dal settimanale Nuovo spiega: “Nostra figlia è cresciuta e ha sviluppato uno spiccato senso di responsabilità. Credo sia pronta per avere anche lei un cane da educare. Voglio sottolineare che gli animali non sono giocattoli né peluche, ma esseri viventi che bisogna amare e rispettare.

La conduttrice e showgirl spiega anche i suoi progetti lavorativi per il futuro: “Con Enzo abbiamo scritto due programmi tivù, speriamo che vengano realizzati nel 2020. Poi continuo a occuparmi della mia linea di cosmetici, progetto a cui tengo molto e che sta riscuotendo grande successo. Sono felice di condividere i miei segreti di bellezza con le altre donne”.