Terence Hill addio a Don Matteo: l’attore 80enne e la notizia che spiazza tutti i fan di una delle fiction più amate e seguite di sempre.

Don Matteo, uno dei personaggi televisivi più amati di sempre, potrebbe non apparire più sugli schermi di casa nostra. Terence Hill, infatti, all’età di 80 anni, pare abbia deciso definitivamente di dire addio al personaggio che gli ha garantito un grande successo e una seconda giovinezza artistica.

Sono infatti sempre più insistenti le voci, riportate oggi in edicola anche dal settimanale Nuovo, che sostengono come la dodicesima stagione di Don Matteo sarà anche l’ultima. Al momento Terence Hill così come la Rai non si sbilanciano definitivamente, ma pare proprio che le cose stiano così.

Terence Hill, una vita di successi e grandi dolori

Tra i dolori più grandi che possano esistere al mondo quello della perdita di un figlio. Un dolore che l’attore di Don Matteo ha dovuto affrontare nel 1990. All’età di 16 anni Ross Hill, figlio adottivo di Terence e fratello minore di Jess, ha perso la vita in un tragico incidente stradale. Quel giorno stava tornando verso il college con il suo amico Kevin Lehmann e così durante il tragitto l’auto è finita su una lastra di ghiaccio: prima è sbandata e poi è finita contro un albero. Il povero ragazzo morì sul colpo. Aveva già iniziato la carriera nella squadra di football e in quella di canottaggio grazie alle sue qualità atletica. Aveva già intrapreso anche quella di attore recitando in diversi ruoli in Don Camillo e Renagade e proprio in quel periodo si apprestava a farlo in Billy the Kid in uno degli episodi della serie Lucky Luke. Conosceva bene anche l’italiano e il tedesco oltre all’inglese.