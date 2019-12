Pippo Baudo, chi è il figlio Alessandro Baudo: età, lavoro, vita privata

Alessandro Baudo è stato a lungo il figlio segreto del Pippo Nazionale. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Pippo Baudo – 80 anni d’età e 60 di carriera – è un personaggio così famoso e popolare che non ha bisogno di presentazioni. Non tutti sanno, però, che il noto conduttore siciliano ha un figlio, nato nel 1962 da una relazione extraconiugale con Mirella Adinolfi. Si chiama Alessandro e Pippo è sempre stato presente nella sua vita, anche se in silenzio. Conosciamolo più da vicino.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Alessandro Baudo

Alessandro Baudo è nato nel 1962 dalla relazione tra Pippo Baudo e Mirella Adinolfi. Il presentatore è sempre stato molto presente nella sua vita, ma ha potuto riconoscerlo solamente nel 1996, perché era frutto di un rapporto extraconiugale. Dopo avere scoperto di essere rimasta incinta, infatti, Mirella Adinolfi ha deciso di tenere comunque il bambino e di crescerlo in compagnia del marito Tullio Formosa, nascondendo al figlio l’identità del suo vero padre. Solo quando il marito si è ammalato la donna ha deciso di raccontargli come stavano realmente le cose.

“Ricordo papà che era come uno zio, giocavo con lui, era di casa – ha detto tempo fa Alessandro a proposito del suo padre biologico -. Eravamo molto stretti. Pensavo che mio padre fosse Tullio. Sono fortunato perché ho avuto due padri. Pippo era sempre affettuosissimo, mi ha sempre voluto bene”. Certo, fare i conti con la verità all’inizio non è stato semplice: “Saperlo è stato un po’ uno shock, anch’io ero padre – ha confidato ancora Alessandro -. Io non provo affatto rancore. Lo shock rimane però dopo un po’ fai mente locale e recuperi. Poi ci siamo conosciuti…Pippo è una persona pulita e onesta”.

Ormai da anni Pippo e Alessandro Baudo si vedono e sentono molto spesso, anche se lui vive in Australia, dove è un cantante molto famoso: “Vengo spesso con mio figlio che ha avuto un bambino, Pippo è bisnonno. Purtroppo la distanza è tanta. Se mi dà consigli per il lavoro? Sì, consigli sì, gli piace molto il mio disco. Ma non voglio aiuti”.

EDS