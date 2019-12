Mosca, attentato vicino all’ex sede del Kgb: ci sono vittime

Sparatoria a Mosca, si teme attentato vicino all’ex sede del Kgb: il bilancio dell’attacco di oggi pomeriggio, ci sono delle vittime, forse tre.

Uno sconosciuto ha sparato in pieno centro a Mosca con un fucile Kalashnikov. Secondo quanto riferito dai media locali, la sparatoria sarebbe avvenuta presso la sede dell’FSB. Si dice che almeno una persona sia stata uccisa, come diversi media russi hanno riferito poco fa. Secondo altre fonti, il bilancio sarebbe ben più grave.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Sparatoria a Mosca: il bilancio dell’attacco di oggi pomeriggio

Infatti, altre fonti parlano di almeno tre vittime. La notizia viene rilanciata dai siti Internet dei più autorevoli media internazionali. Sono stati segnalati due dipendenti dell’FSB rimasti feriti. La stazione radio Echo Moskwy parlava di urla e colpi in piazza Lubyanka. La sede dell’FSB si trova lì e in passato era stata la sede del Kgb, il potente servizio segreto della Russia sovietica. Inizialmente non era chiaro se vi fossero uno o più autori.

Sul posto sono presenti le forze dell’ordine, con agenti addestrati e teste di cuoio pronte a intervenire. Inoltre, in un primo momento, non vi era alcuna conferma ufficiale. Purtroppo, la Capitale russa non è nuova ad attentati e agguati gravissimi, nel corso degli anni. Quello di oggi è soltanto l’ultimo in ordine di tempo, nonostante i dispositivi di sicurezza messi in moto dal Cremlino.