Frana Oltrepò Pavese: strada ostruita, si temono dispersi

Frana su una strada in un’area montana dell’Oltrepò Pavese: circolazione ostruita e soccorsi sul posto, si cercano dispersi eventuali.

Drammatica la situazione nell’Oltrepò Pavese, dopo la frana di questa mattina: questa si è verificata lungo la strada che collega il comune di Varzi, in provincia di Pavia, con la frazione Cella, nella zona montana. Nell’area la situazione è di massima allerta. Infatti, oltre ai disagi per il traffico, al momento non si esclude il coinvolgimento di persone. Una squadra dei vigili del fuoco del comando di Pavia, distaccamento di Varzi, è intervenuta sul posto per prestare soccorso.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Situazione dopo la frana nell’Oltrepò Pavese

Vista la possibilità che sotto la frana possa essere rimasto qualcuno, automobilista di passaggio o pedone, è stato richiesto l’intervento di unità cinofile e della squadra Usar. A loro spetta il compito di effettuare le ricerche sotto le macerie. Oltre ai vigili del fuoco, sul luogo della frana, sono intervenuti anche i militari dell’Arma dei carabinieri e i tecnici della Provincia di Pavia. Sul posto si trovano anche i medici del 118, il che lascia presagire la necessità di soccorso per qualcuno.

A quanto pare, a causare la frana di oggi sarebbero state le piogge abbondanti cadute nella zona nelle scorse ore. Dalla Provincia di Pavia replicano alle accuse rispetto al dissesto in cui si trovano molte strade nella zona: “Siamo consapevoli della grave situazione della rete stradale, i nostri operatori interverranno appena possibile per sistemare le buche più pericolose. Compatibilmente con le scarse risorse umane ed economiche a disposizione stiamo cercando di agire il prima possibile”.

Leggi anche –> Maltempo, in Alto Adige treno deragliato per una frana: “Siamo isolati”