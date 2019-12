Stasera in tv – Salemme, il bello della diretta: teatro e spettacolo su Rai 2

Salemme, il bello… della diretta!, programma di Rai 2, al suo secondo appuntamento in diretta con la commedia teatrale di Vincenzo Salemme: l’opera Sogni e bisogni

Salemme il bello… della diretta!, oggi mercoledì 18 dicembre, torna con la seconda puntata su Rai 2 alle ore 21.20 su Rai2.

Vincenzo Salemme dal teatro dell’auditorium Domenico Scarlatti della sede Rai di Napoli sarà in diretta con la sua commedia Sogni e bisogni.

Salemme a teatro, ossia il bello… della diretta!

Vincenzo Salemme rappresenta uno dei più grandi esponenti della tradizione scarpettiana. L’attore e regista stasera sarà in diretta per il suo pubblico con la commedia Sogni e bisogni.

L’opera teatrale sarà in diretta su Rai 2 a partire dalle ore 21.20.

La storia parte dal tragicomico trama che sconvolge d’improvviso l’esistenza di un uomo qualsiasi. La vita di Rocco è monotona e priva di momenti di vera gioia. I suoi affetti sono tiepidi, quasi spenti.

La sua famiglia è partita in vacanza senza di lui e le giornate dell’uomo sembrano trascorrere lente e inesorabili, da solo a casa. La commedia si apre in giorno di svolta, quando impegnato con i noiosi conti di casa si vede apparire davanti agli occhi un signore distinto.

L’uomo gli comunica di essere il padre dei suoi figli, ma non nel senso comunemente inteso.

L’uomo è il suo membro maschile e anche lui ha deciso di abbandonarlo.

La commedia, rappresentata per la prima volta nel ’95, è molto piaciuta al pubblico ed è diventata uno dei cavalli di battaglia dell’artista.

Salemme a teatro con Sogni e bisogni, il cast:

di e con Vincenzo Salemme

Andrea Di Maria

Massimo Andrei

Teresa Del Vecchio

Antonio Guerriero

Sergio D’Auria

Adele Pandolfi

Biancamaria Lelli

Luana Pantaleo

