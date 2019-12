Twitter down: ecco perché il social non funziona

Utenti Twitter nel panico: il social risulta essere in down con centinaia di persone che stanno segnalando il disservizio in diverse zone d’Italia e non solo.

Giornata decisamente “no” per Twitter. L’applicazione non funziona, fanno presente centinaia di utenti (il numero aumenta di ora in ora) attraverso gli altri social network. Sono tantissime le segnalazioni su Downdetector.it: il 40% degli utenti registra problematiche sul sito principale mediante l’utilizzo dei dispositivi fissi, il 36% sull’applicazione di Android e il 22% segnala il disservizio da iOS.

Giornata di passione per Twitter

Gli utenti di Twitter stanno avendo in particolare grosse difficoltà nell’accedere alla piattaforma e all’app. Il fenomeno riguarda Germania, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna e Turchia, ma anche – in minor misura – Austria, Belgio, Danimarca, Francia e Polonia. Oltre i confini europei si segnalano problemi anche negli Stati Uniti e in Giappone.

Per quanto riguarda l’italia, le criticità maggiori si riscontrano a Bari, Parma, Potenza e Milano, con quest’ultima che sembra essere la più colpita dal down di Twitter. Naturalmente i tecnici del social network si sono messi subito al lavoro per risolvere i problemi riscontrati dagli utenti.

C’è da dire, tuttavia, che non si tratta dell’unico caso di “avaria” riscontrata nel mese di dicembre 2019. Per il momento i vertici dell’azienda non hanno diffuso alcuna nota ufficiale. Tra gli esperti di cose informatiche e social network circolano già diverse ipotesi a riguardo, ma il motivo effettivo del down di Twitter non è stato ancora spiegato.

EDS