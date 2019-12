Nonna uccide per sbaglio la nipotina: scambia l’insetticida per lo sciroppo

Una donna anziana ha involontariamente ucciso la nipotina: la nonna ha scambiato l’insetticida per lo sciroppo e l’ha avvelenata.

Una tragedia che poteva capitare a chiunque da oggi tormenterà una donna che ha ucciso involontariamente la nipotina di 17 mesi. La piccola le era stata affidata dalla figlia diciannovenne e quella sera presentava i sintomi di un brutto raffreddore. La bambina tossiva continuamente e la nonna ha pensato che fosse necessario darle uno sciroppo per farle calmare quel fastidioso sintomo.

Andata in bagno ha preso una delle due confezioni di sciroppo che si trovavano nello stipetto, quindi gliene ha dato una dose alla nipote. Presto la donna si è accorta che qualcosa non andava, lo sciroppo, invece di calmarle la tosse, l’aveva fatta stare peggio. Quando lo ha comunicato al marito questo ha compreso che la donna avesse potuto scambiare il medicinale con un insetticida e sono corsi in ospedale.

Nonna uccide la nipotina per sbaglio

Purtroppo i medici della Clinica Pediatrica Niño Jesús, a Sincelejo (Colombia), non sono riusciti a fare nulla per salvarla e mercoledì notte la bimba è morta. Secondo la prima ricostruzione del fatto, il nonno aveva utilizzato la bottiglietta di medicinale per contenere il Lorban, un potente insetticida utilizzato in agricoltura. Ad indurre in errore la nonna è stata l’etichetta della bottiglia ed il fatto che un raffreddore le impedisse di distinguere il forte odore dell’insetticida da quello dello sciroppo.

Le testimonianze dei due nonni sono state raccolte dalla polizia che adesso sta analizzando il caso. Probabile che l’indagine venga chiusa come un tragico incidente domestico e che a carico della donna non venga mossa alcuna accusa.

