Arriva il primo vero regalo di Natale: 1000 euro a famiglia per i beni di prima necessità. Frigorifero pieno e testa libera per pensare al prossimo viaggio

Pianificare una fuga invernale o raggiungere i propri cari durante le festività richiede spesso di fare bene i conti con il budget familiare. Tra regali, trasporti e spese quotidiane, il periodo natalizio rischia di pesare sul portafoglio, costringendo molti a rimandare la partenza.

Una boccata d’ossigeno per alleggerire le uscite fisse arriva dal rinnovo della Carta Dedicata a Te, la misura promossa dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) che torna per il quarto anno consecutivo a sostegno di oltre un milione di nuclei familiari.

Sebbene il contributo sia strettamente vincolato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, il vantaggio indiretto per chi ama viaggiare è evidente: coprire interamente il costo della spesa quotidiana permette di liberare risorse dal bilancio mensile, da destinare eventualmente all’organizzazione di un weekend fuori porta, all’acquisto di un biglietto aereo o ferroviario per le vacanze di Natale, o semplicemente a godersi il tempo libero con maggiore serenità.

Come funziona il contributo e quali sono le scadenze

Per questa edizione, l’intervento mette a disposizione un importo complessivo di 1.000 euro per famiglia, suddiviso in due distinti momenti per accompagnare i nuclei familiari tra la fine dell’anno e la primavera successiva:

Prima tranche: 500 euro erogati a novembre 2026 , tempismo utile per alleggerire le spese in vista di dicembre.

500 euro erogati a , tempismo utile per alleggerire le spese in vista di dicembre. Seconda tranche: ulteriori 500 euro accreditati ad aprile 2027, ideali per pianificare con più respiro anche i ponti primaverili.

Oltre al credito caricato sulla carta, i beneficiari possono contare su un ulteriore sconto del 15% applicato direttamente sugli acquisti effettuati presso gli esercizi aderenti, amplificando di fatto il potere d’acquisto e il conseguente risparmio sul budget ordinario.

Requisiti e attivazione: cosa fare prima di partire

La misura è riservata ai nuclei familiari residenti in Italia con un ISEE non superiore a 15.000 euro. A differenza di altri bonus, non è necessario presentare una domanda: l’individuazione dei beneficiari avviene in automatico attraverso i dati INPS e comunali.

Chi rientra nei requisiti deve però prestare attenzione a due passaggi fondamentali, specialmente se ha in programma di spostarsi per le festività:

Verifica delle liste: È necessario controllare la propria presenza negli elenchi pubblicati direttamente sul sito web del proprio Comune di residenza. Attivazione obbligatoria: Una volta ritirata o ricevuta la carta, bisogna effettuare almeno un primo acquisto entro il 16 dicembre 2026. Il mancato utilizzo entro questa data comporta la decadenza dal beneficio e la perdita dell’intero importo.

Per consultare i dettagli operativi, l’elenco dei beni acquistabili e le comunicazioni ufficiali, il punto di riferimento resta il portale istituzionale del MASAF all’indirizzo masaf.gov.it.

Nel video qui sotto trovi tutti i passaggi pratici per verificare l’assegnazione, attivare correttamente la carta entro le scadenze previste e sfruttare al meglio le agevolazioni disponibili.

Allora? Pronti a riempire il carrello e anche le valigie? Così il Natale avrà tutto un altro sapore.