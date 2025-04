I donuts da oggi si fanno in casa, con la ricetta originale saranno irresistibili: soffici, colorati e saporiti

Donuts americani, come preparare in casa queste sofficissime ciambelline: con la ricetta originale saranno una tira l’altra.

I Donuts sono delle soffici ciambelline molto note soprattutto negli Stati Uniti. Con il passare del tempo sono diventati un alimento iconico, con una vasta gamma di gusti e decorazioni. Nonostante siano consumatissimi nella Grande Mela, le loro origini sembrano essere ben distanti, infatti, si ipotizza che le prime ciambelline risalgano addirittura ai Paesi Bassi, dove venivano preparate delle frittelle chiamate “olykoeks”, che significa “torte grasse”.

Le prime frittelle erano spesso ripiene di mele o altri ingredienti, ma via via sono nate diverse varianti che hanno portato i donuts a diventare quelli che tutti noi conosciamo, con glassa, zuccherini e tanto colore. Una ciambellina perfetta per la prima colazione, ma anche per una merenda sfiziosa e diversa dal solito.

Con questa ricetta preparare i donuts in casa sarà semplicissimo

Questa golosa ciambellina dolce diventata ormai famosa in ogni parte del mondo, potrà essere preparate in casa senza particolari difficoltà. Basterà seguire questa semplicissima ricetta e si potranno realizzare tantissime ciambelline soffici e colorate.

Ingredienti per 12 donuts:

250 g di farina 00

250 g di farina Manitoba

250 g di latte tiepido

75 g di burro morbido

70 g di zucchero

2 uova medie

12 g di lievito di birra

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

6 g di sale

Per decorare:

150 g di zucchero a velo

20 g di burro

50 g di cioccolato fondente

Acqua tiepida q.b.

Confettini colorati

Colorante alimentare in polvere

Olio per friggere

Procedimento: