Ami fare trekking e vuoi portare anche i tuoi bimbi con te? Questi sono i posti adatti – viagginews.com

I bambini possono fare alcuni percorsi di trekking non troppo faticosi e questi sono i migliori per portarli con te nella natura.

In Sardegna ci sono tantissimi cammini da fare per immergersi nella natura e nella storia di questa regione che non è solo mare e relax ma anche tradizioni e religione. Molti dei cammini che si possono fare in questa terra sono adatti anche ai bambini.

Infatti, i cammini più famosi hanno delle varianti adatte anche a chi è meno allenato e quindi anche ai più piccoli. Inoltre, difficilmente ci sono strade in salita. Oppure ci sono veri e propri percorsi, adatti a tutta la famiglia che portano in dei Paradisi sulla Terra. Ma è meglio andare a scoprire quali sono i migliori da fare con i bambini.

I percorsi di trekking da fare con i bambini: la Sardegna al passo con i più piccoli

La Sardegna, per via del suo clima mite, è una regione che si può visitare tutto l’anno, non solo per il mare ma anche per i suoi cammini tutti da scoprire o meglio, da percorrere. Molti di questi sono perfetti anche per i bambini, soprattutto se amano passeggiare e non fanno i capricci quando c’è da farlo per un po’.

Due sono sicuramente degni di nota perché permettono di raggiungere il mare proprio facendo una bella passeggiata nella natura. Il primo è il percorso che va dal Faro di Capo Ferro a Porto Cervo, alla scoperta di calette nascoste e panorami mozzafiato. Il faro non si può visitare internamente ma da qui si può godere di un panorama incredibile sul mare.

Alcuni sentieri portano proprio al mare (dove volendo ci si può fare anche un bagno). Per esempio alla spiaggia di Cala del Faro o alla Cala Granu. La passeggiata porterà anche a due fari: quello vecchio, ormai abbandonato, e quello rosso, uno dei più fotografati perché è costruito sugli scogli di fronte all’Isola delle Bisce. Un’altra passeggiata invece è quella per raggiungere Cala Luna, una delle più famose del golfo di Orosei.

Questo posto si raggiunge in genere con qualche imbarcazione ma un trekking da fare con tutta la famiglia è possibile, partendo da Cala Friuli. Anche se il percorso è un po’ accidentato si può riprendere man mano fiato scattando qualche bellissima foto. Comunque il cammino dura 2 ore ma ne varrà la pena dato che si arriverà in questo paradiso con acqua cristallina e sabbia fine oltre che grotte naturali da esplorare se si è più avventurosi.

Meglio però andarci con bambini già grandicelli e autonomi nel camminare perché non si può scendere con il passeggino.